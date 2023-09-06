南韓總統尹錫悅今天在東協（ASEAN）與韓日中（10+3）峰會中強調3國與東協合作重要性，尋求中國積極參與3國合作對話，與稍早批評俄羅斯與北韓軍事合作的強硬態度形成強烈對比。

尹錫悅今天下午在印尼雅加達舉行的東協+3峰會中提到，北韓近期挑釁頻率史無前例密集，國際社會必須團結一致，明確展現出不會坐視北韓發展核武、飛彈的決心，呼籲各國強化阻絕北韓透過違法行為取得資金。

尹錫悅提到南韓近期與日本關係改善，可望開啟韓日中3方合作的新篇章，若韓日中合作更加活躍，將能為東協+3合作注入新動能；作為今年韓日中峰會的主辦國，南韓將持續與日中兩國溝通，儘早重啟3方合作機制。

值得注意的是，尹錫悅去年出席東協與韓國峰會時，曾表示「絕不容忍以武力單方改變現狀的作法」，被認為暗指中國，但今年在東協峰會系列會議中並未提及相關內容，而是積極以強調韓日中3方合作的方式尋求中方回應。

尹錫悅提到韓日中3國的順序也引起韓媒注意，他並非使用南韓一般使用的「韓中日」，而是改以「韓日中」稱呼，可能代表與日本關係更為親近。

南韓政府這次峰會在北韓問題上，火力明顯集中於近期動作頻頻的俄羅斯，今早舉行的第24屆東協與韓國峰會非公開會議，直接呼籲所有聯合國會員都應遵守安理會決議，立即中止所有與北韓的軍事合作，雖未指名道姓，但顯然針對疑似持續與北韓進行軍武交易，並聲稱考慮進行聯合軍演的俄方。

韓聯社引述南韓總統辦公室官員說法，指出中國政府在武器交易上的立場與俄羅斯不同，因此判斷沒必要故意刺激中方。

俄烏戰爭爆發後，中國政府雖未加入譴責俄國行列，但與俄方的軍事合作轉趨低調，也否認向俄提供武器。俄羅斯與北韓互動則愈發密切，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）先前藉訪問北韓機會參觀武器展示，近期又傳出北韓領導人金正恩可能赴俄與俄羅斯總統蒲亭推展更緊密軍事關係。