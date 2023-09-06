看看新聞報導，上海二手房已經出現回穩現象，6日公布的8月份二手房成交資料顯示，8月份上海成交二手房1.4萬棟，是自3月份連續下行以來的首次月增長。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾表示，8月份剛需客戶群體占比有所增加，一個是在7、8月份，議價空間比較大的情況下，他們認為已經是合適的入市時機。另外一個原因是剛需客群覺得後續利好政策釋放，也許會影響議價能力，所以選擇在這個時點快速上車，大家對於「金九銀十」的期待應該還是會兌現的。