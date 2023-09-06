不少人會在好朋友懷孕時贈送禮物祝賀，西方世界也是如此。但有一名女網友送禮後，得知對方發生意外流產，動起回收禮物念頭，將文章PO上網後慘遭公幹。

女網友在「reddit」上發文表示，自己跟丈夫兩人，與閨密非常要好，友情長達數十年，對方第一胎時，就贈送了價值300美金(約台幣9572元)的懷胎禮。不久前閨密懷了第二胎，她與丈夫再度贈送價值400美元(約台幣12763元)的二胎禮。

但就在近日，原PO得知閨密發生意外，雖然人沒事，但胎兒沒了，她與丈夫都覺得相當難過，但又覺得既然流產了，應該要把二胎禮收回來，畢竟不知道對方還有沒有打算再生，加上閨密夫妻都是高收入族群，其實也沒必要特地贈送禮物，「雖然覺得殘忍，但我們是不是應該收回禮物，或至少把錢拿回來？」。

文章貼出後許多網友大罵：「這還好意思稱閨密」、「你們根本沒有人性」、「流產已經夠難過了，你還想補刀嗎」、「400元看清一個人格」、「真的很缺德」、「嫌閨密不夠痛苦嗎」、「這說的是人話？」。原PO遭公幹後，也緊急回應，表示她已經打消跟閨密要回禮物的想法，希望大家可以息怒。