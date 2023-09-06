賴清德副總統今晚表示，今年7月，台積電在臺灣設立全球研發中心，引領次世代半導體技術。因此，人工智慧、物聯網、自駕車，甚至全球淨零碳排等領域，都將與臺灣的半導體產業息息相關。我們將持續改善投資環境，促進半導體生態系的穩定發展，並與民主夥伴合作，打造安全、堅韌的全球供應鏈。

賴清德今晚出席「SEMICON Taiwan 2023科技菁英領袖晚宴」以英文致詞時表示，在地圖上，臺灣看起來只是個小島，僅有3萬6千平方公里，但卻是全球第21大經濟體，擁有最完整的半導體生態系，生產全世界90％以上的先進晶片。

今年7月，台積電在臺灣設立全球研發中心，引領次世代半導體技術。因此，他說，人工智慧、物聯網、自駕車，甚至全球淨零碳排等領域，都將與臺灣的半導體產業息息相關。晶片雖然微小，但卻是連結臺灣與世界的橋梁，凸顯了我們是未來世界繁榮不可或缺的角色。

賴清德認為，半導體產業是臺灣的優勢，也是我們的責任。面對地緣政治變化，臺灣致力維護區域的和平與穩定。我們將持續改善投資環境，促進半導體生態系的穩定發展，並與民主夥伴合作，打造安全、堅韌的全球供應鏈。

他相信透過2023年國際半導體展，來自世界各地的朋友們可以相互交流、合作與創新，以促進未來的技術發展。「讓我們用科技的力量，為人類創造更美好的明天」。

包括總統府資政沈榮津、國安會祕書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、國發會主委龔明鑫、海基會董事長李大維、SEMI國際半導體產業協會全球總裁暨執行長馬諾哈、全球董事會主席Mary Puma、全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸、TSIA台灣半導體產業協會理事長侯永清等人都出席是項活動。