行政院長陳建仁相當期待的我國首座「國家檔案館」，預計明（2024）年完工、後年正式落成啟用，6日先傳出捷報，「國家檔案館新建工程」榮獲第12屆新北市工安獎（優良公共工程獎）之特優等第。

國家檔案館由國家發展委員會檔案管理局負責督導。國發會表示，政府除關心工程品質及進度考核，更重視工程安全，本工程團隊包含內政部營建署、九典聯合建築師事務所、豐譽營造股份有限公司及東元電機，期盼工程能如期如質完工、順利開館營運。

檔案管理局長林秋燕表示，我國首座國家檔案館，基地占約2.6公頃，本於生態共生理念，主體建築僅占基地25％範圍，為地上10層及地下2層的鑽石級綠建築及銅級智慧建築，整合行政、典藏及多元服務功能，建置節能安全及智慧管理的檔案庫房，可容納100公里檔案典藏量，接近200座101大樓的高度，兼具國家記憶完整的素材中心、應用研究中心、保存技術研發中心等多元功能。

陳建仁5日出席「第20屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」時也提醒，檔案除了進行典藏管理，更重要的是必須活化及數位化，並融合各機關無限的創意及知識，進行多元展示及教育推廣，使檔案成為具有豐富生命力的資產，讓民眾能夠親近及認識檔案，並從中學習。