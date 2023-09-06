陪伴很多台灣人從求學到工作的「自然輸入法」，於9月6日推出全新的「自然輸入法V13」，以「輸入即預測，溝通更簡單」為核心理念，期許為使用者帶來更高效的打字及文字輸出的體驗。網際智慧公司也同步宣布將自然輸入法官網網址改為text.tw。自然輸入法為台灣本土研發，至今已屹立市場30年，擁有大量來自公部門、校園及企業用戶，支援主流輸入方式，是台灣人非常重要的文字生產力工具。

雖然歷久仍彌新，自然輸入法V13超越了傳統輸入工具的框架，不只助力提升工作效率，也幫助了大量的記者、客服、行銷、編劇、律師、書記官、老師等專業人員。網際智慧公司總經理晁旭光表示，以text.tw代表自然輸入法，象徵自然輸入法的定位，將由單純輸入法，邁向AI文字寫作輔助，轉型為能夠進一步預測和協助用戶延伸思維的智慧寫作工具。

隨著生成式AI技術的蓬勃發展，輸出AI命令變的很重要，就可以透過自然輸入法V13超強的長句聯想、文字範本的功能，將工作上常用AI命令快速輸出，成為生成式AI應用的利器。自然輸入法V13，有三大全新功能。

一是長句聯想，專為減少重複輸入而設計，例如您在回覆信件或撰寫文案時，可能會需要輸出常用文句，透過長句聯想功能，能自動學習並推薦您常用的句子甚至文章段落，讓您在重複文句的輸出有驚人的效率。

二是英文聯想，提升英文輸入效率和方便性，當您輸入英文單字前幾個字母或部分聲母時，可自動推薦聯想英文單字，例如：輸入「inte」可能會看到「integrate」、「intelligent」等單字的推薦，無需再完整輸入整個單字，就能直接快速輸出。

三是智慧中英切換，對於中文輸入者來說，中英切換往往會打斷輸入的流暢性。智慧中英切換就是為了解決這個困擾所設計。在中文模式下，當您開始輸入英文字母時，自動預測並切換至英文模式，而不用透過切換鍵（如Shift或Caps Lock），英文輸入完成後輸入空白、符號、倒退鍵，即自動換回中文模式。自然輸入法產品經理吳憶筠表示，自然輸入法V13，會持續根據使用者反饋建議，優化使用體驗，未來也計畫結合生成式AI技術來輔助寫作，讓輸入更聰明、迅速。

正如網際智慧的品牌走向：「AI生成從文字開始」，這不僅是一句宣言，更是自然輸入法朝向智慧寫作邁進。自然輸入法V13，歡迎大家免費下載試用，無論是首次體驗的新用戶，還是長期以來的忠實用戶，都邀請試用自然輸入法V13，並提供寶貴意見。網際智慧公司為台灣知名自然語言技術應用軟體公司，過去發展非常多的AI相關應用軟體與服務，包含自然輸入法、追音輸入法、TTS文字轉語音軟體、智能客服機器人平台、知識庫系統等等，迄今已累積千萬使用者。

隨著人工智慧、生成式AI趨勢發展，網際智慧公司除了運用ChatGPT與Speech AI生成式AI技術，更進一步以打造具有低學習成本特色的生成AI應用服務為未來發展目標，應用於工作流程，也推動發展結合LLM大型語言模型與本地端AI模型可應用於企業的產品服務，為企業提高文字、聲音、知識生產力，增加企業競爭力，同時做ESG。