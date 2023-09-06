超思進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲喊告國民黨台北市議員徐巧芯，前立委沈富雄勸陳吉仲，要好好想一想，現在在選舉，老實一點，該道歉就道歉，事情就收尾了！謝龍介笑稱，他希望陳吉仲繼續做，不過這要對賴清德比較不公平！

超思進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲今開記者會大動作澄清，並要提告台北市議員徐巧芯與前立委邱毅。國民黨總統參選人侯友宜在臉書上質疑，「超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告！」

沈富雄6日在網路政論節目《政治仙知道》表示，農業部長陳吉仲要好好想一想，現在在選舉，剩4個月。九合一選舉的時候，誰也沒想到最後的破口是林智堅的論文，那麼小的一件事。

沈富雄直言，如果這件事最後變成摧毀執政黨的小破口，也是始料未及。這小事就老實一點，趕快解決，該道歉就道歉，事情就收尾了！

謝龍介認為，沈富雄這帖藥是正辦！不過謝龍介也說，「陳吉仲，我當然要你繼續做，我是希望陳吉仲繼續做，不過這要對我們清德兄比較不公平」，因為賴是黨主席又不是行政院長，要怎麼把他換下來？因此建議陳吉仲要接受沈富雄的建議，要停損！

謝龍介也笑稱，賴清德說要國會過半才有辦法打擊黑金，「清德兄你忘記你們這幾年都國會過半？」