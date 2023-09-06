全台最大半導體盛事「SEMICON Taiwan 2023國際半導體展」於9月6日至8日，展覽規模再創歷年新高，共吸引950間海內外廠商參加、展出達3000個展覽攤位，數量創下歷年新高，射頻測試大廠鐳洋科技(6980) 創辦人王奕翔6日表示，將攜手國際大廠，展示毫米波通訊量測解決方案，搶攻高頻天線商機。

「SEMICON Taiwan 2023國際半導體展」首度包下台北南港展覽館1與2館，以雙主場規格盛大展開，今年以「贏得未來賽局致勝關鍵－創新與永續(Inspire Innovation. Empower Sustainability)」為主軸，聚焦半導體熱門議題，包括：先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等，持續領航全球半導體產業關鍵技術交流，為產業發展打下堅實基礎。

SEMICON Taiwan 2023今年將有超過20場產業論壇與熱門座談，其中，大師論壇(Master Forum)邀請多位國際級企業CEO深度剖析半導體各領域發展趨勢，南港展覽館二館更是設立「高科技智慧製造未來展區」及「半導體資安專區」，吸引國際知名廠商西門子(SIEMENS)、智慧製造領導廠商台達研究院、半導體封測關鍵零組件廠商鐳洋科技及全球最大ABS樹脂供應商奇美實業(1763)參展。

至於2館，則是以「AI驅動創新-未來智動化」為主題，聚焦智慧工廠的實體化，展現Al對半導體應用無所不在，開拓工業4.0智動化商機。

近年來包括封裝測試、安防監控、醫療感測等應用大幅推升需求，鐳洋除了與長年合作的封測零組件大廠Coto Technology聯手搶攻IC封測商機，更首次與知名網通測試設備代理商廣聯科技(Paralink Networks)攜手展出5G-NR毫米波通訊量測解決方案，透過鐳洋自主研發的毫米波升降頻轉換器(Up-down Converter)，搭配Amarisoft基站模擬測試設備(Amarisoft callbox)，提供新世代高頻天線客戶，更具經濟效益的毫米波測試方案。