節儉不浪費是美德，然而酒吧把客人沒喝完的酒水拿來「轉賣」，未免太過分！外媒報導，希臘熱門旅遊去處科孚島（Corfu）竟有多家酒吧業者販賣「喝剩的」酒水給毫無戒心的觀光客，遭當局勒令停業48小時並罰款。

綜合美國《紐約郵報》、英國《太陽報》報導，希臘西端的度假遊熱門去處科孚島南端的卡沃斯（Kavos）執法單位上周三（8月30日）起3天執行酒吧臨檢，據報有7家廣受歡迎的去處有倒賣喝剩酒水給其他消費者的行徑。

當地媒體指，這些酒吧的工作人員遭控把酒客沒喝完的飲品倒進酒桶，以便「再利用」倒入酒杯販售。調查結果顯示，這些酒吧不僅得支付罰款，還必須停業48小時。

希臘科孚島南端的度假勝地卡沃斯，頗受英國年輕人歡迎。

除了酒水「回收再利用」，執法單位還發現上述7家酒吧供應的飲料並無批號註記。製造商批號通常可在包裝上找到，可用於追蹤庫存，欠缺批號代表飲料出售給遊客之前有可能遭到惡意污染、摻假。7家飲料樣本共8件已送往希臘國家化學實驗室檢驗，以判別酒水是否「乾淨」。

當地商家卻說，這些酒吧的酒保一向會收集客人喝剩的酒水置入金屬罐，再存放於酒桶，留待轉售給其他酒客之用。

除了賣給遊客的酒水可能出問題，希臘獨立公共稅收局AADE也懷疑上述業者逃漏稅、走私。臨檢發現，26家餐飲業者漏開收據至少40578張，金額共計28萬6782美元（約新台幣915.5萬元）。

Hannah Emily Byrne - a 22-year-old serving officer from Surrey Police - tragically fell several metres to her death within hours of arriving on holiday on the Greek islandhttps://t.co/RCC9DVANM8 pic.twitter.com/tIlVIaNZZn — Daily Star (@dailystar) September 4, 2023

英國22歲女警伯恩（Hannah Emily Byrne）本月1日到卡沃斯度假第一天就命喪街頭，她頭部重傷，鼻息有酒味，當局懷疑是跌倒後死亡，警方研判她可能喝了摻有甲醇的酒飲，有待毒物學檢測解答。

卡沃斯是希臘經久不衰的度假勝地之一，夜夜充斥派對，每年外來觀光客以英國年輕人數量最多。希臘國營通訊社報導，卡沃斯多來從未進行類似檢查，令人震驚。

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