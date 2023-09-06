北市吉林路與德惠街口，今（6日）晚8時許發生一起車禍，王姓男子駕駛休旅車行經路口時，與金姓男子駕駛的休旅車發生擦撞，王男車輛瞬間失控，撞進路口超商，把大門撞毀、玻璃全碎。

警方獲報後到場處理，確認2名駕駛都沒有酒駕，也沒有受傷，目前已協助聯繫拖吊排除。

超商店長表示，幸好店內無人受傷，僅商品及財物受損。詳細車禍發生原因及肇責將再調查釐清。