美網屋頂半關減少日曬。（美聯社）

今年的美國網球公開賽熱爆了，美聯社報導大會不得不在賽事中途設立新規定，讓中央球場（亞瑟艾許球場）的屋頂收起一半，以增加陰影覆蓋的區域。本周當地的日間溫度超過攝氏32度、濕度50%，場邊坐著的球迷可能都受不了，更別說在場內跑來跑去的選手。

新規定適用的首場比賽是地主女將戈芙（Coco Gauff）迎戰奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），結果戈芙打得太狠，6-0、6-2直落二解決對手，在氣溫飆升之前就結束比賽。

本世紀氣候變遷加劇，網球4大公開賽澳網、美網、法網、溫網都愈來愈炎熱，澳網在南半球1月舉行，所以也是夏天。身經百戰的喬柯維奇（Novak Djokovic）此次重返美網也覺得太熱，比賽時可以看見他坐在場邊，往自己頭頂上倒水降溫。

儘管直落三輕鬆晉級4強，賽後喬帥說他渾身是汗，主要是濕度太高讓現場十分悶熱。對手佛里茲（Taylor Fritz）是美國人，他賽後說：「天氣非常熱，同時我認為濕度影響最大。其實我可以忍受高溫，我只是覺得濕度太高，這會加劇我們的體力耗損。」新規定還有在超過攝氏30.1度的時候，增加單打比賽每盤之間的休息時間。