騰訊文檔 2023 年度新品發佈會將於9月7日上午11點半舉行，將分享騰訊文檔發展方向與全新產品，騰訊全球數位生態大會也將同步開啟。騰訊雲官方6日也預熱了自家的AI聊天機器人，這也是大陸網路巨頭BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）中最後一家將正式入局AI大模型。

據之前報導，騰訊將在9月初舉行的2023年騰訊全球數字生態大會上正式發佈，可能命名為「混元大模型」，但目前但並未提及是否面向大眾開放。

從騰訊雲官方在微信發布預熱圖顯示，騰訊AI聊天機器人採用類似「S」造型標誌，與使用者對話主動提出「聊點輕鬆話題」，但目前仍呈現馬賽克狀態。據了解，該聊天機器人可以幫助用戶撰寫文案。

另外騰訊集團副總裁、政企業務總裁李強稍早透露，騰訊自研發的「混元大模型」已進入公司內應用測試階段，包含多個內部業務和產品已接入騰訊混元大模型進行測試，並取得初步效果。