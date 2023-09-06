NBA獨行俠球星東契奇(左)攻下26分，可惜無力回天，斯洛維尼亞不敵加拿大，止步八強。(路透)

加拿大隊不愧是僅次於美國隊，擁有次多NBA球星助陣的球隊，今天面對只有獨行俠一哥東契奇領軍的斯洛維尼亞，靠的第三節的30比16攻勢取得雙位數領先優勢，最終100比89輕鬆獲勝，隊史首度闖進四強，周五將與塞爾維亞爭奪決賽門票。

加拿大陣中有多達7名NBA球員，名氣最響亮的就是雷霆隊主將亞歷山大，其他的還有雷霆托特、灰狼亞歷山大沃克、獨行俠鮑威爾、尼克巴瑞特、爵士歐利尼克、火箭布魯克斯，雖在複賽意外敗給了巴西，但兵強馬壯的楓葉軍團面對斯洛維尼亞的時候上半場雙方50比50戰平。

易籃再戰，加拿大長槍短砲盡出，尤其是亞歷山大和巴瑞特連續開火，亞歷山大12投8中、罰球線16罰14中，攻下31分、10籃板、4助攻，巴瑞特貢獻24分、9籃板，布魯克斯與亞歷山大沃克各挹注14分，全隊投籃命中率57%。

賽前盛傳與教練團不合的東契奇，最後追分關頭被棄用放在板凳席上，26分、4籃板、5助攻，普萊佩里奇22分、5籃板。