在疫情解封後，南韓民眾紛紛出國度假。由於南韓今年中秋節假期延長至6天，海外旅遊更是熱絡，早在4月時就有旅行社的歐洲旅遊行程幾乎被訂光。不過據韓媒報導，疫情前頗受南韓民眾歡迎的中國大陸旅遊，今年第1季竟然跌出前10大熱門境外出遊地。

據南韓《中央日報》報導，赴中旅遊的南韓人數量明顯減少。南韓文化體育觀光部發布的2023年第1季南韓人出境遊目的地調查結果顯示，中國不僅排在泰國、菲律賓之後，排名甚至低於馬來西亞和柬埔寨，直接跌出排名前10，赴中旅遊的比率僅占0.3%（暫定值）。而南韓最熱門的出境遊目的地日本占比則高達44%。

其實在4年前，也就是2019年第1季實施的同一調查中，中國在南韓人常去的出境旅遊目的地中排名第3。當時回答赴中旅遊的南韓人占比達12.1 %，中國排名僅落居日本（22.6%）與越南（21.8%）之後。

南韓啟明大學人文國際學院教授李志龍（音譯）表示，這反映出在經歷了新冠疫情與薩德事件的反制行動後，「韓國國內民眾對中國的負面看法加深到了何種程度」。