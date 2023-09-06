國3南向197k彰化路段上，3輛車追撞、2小客車及1輛廂型車車禍，期間該輛廂型車起火燃燒，駕駛一度被壓在車下受困，警消到場將其拉出時，一度已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後宣告不治。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」）

國道3號南下彰化系統路段，今（6）日晚間8時許發生一起嚴重車禍事故！1輛廂型車火燒車後，駕駛林姓男子搶搬載運貨品時，慘遭後方轎車撞擊並受困車底，經送醫搶救後宣告不治。

據了解，該起事故發生於今（6）日晚間約7時50分許，彰化縣消防局獲報國道3號南下197公里彰化系統路段發生火燒車，且有民眾受傷嚴重，等待救援，隨即派遣彰化、東區、伸港等消防分隊人車到場搶救。

警消趕抵現場時，發現1輛停放於最外側車道的廂型車已深陷火海，濃濃黑煙直竄天際。另，由於廂型車林姓駕駛慘遭車輛撞擊被壓車底，消防人員將其拉出時已無生命跡象，隨即將其緊急送醫搶救。

國道警方初步調查，這起事故發生於國道3號南下彰化系統交流道路段，當時下著雨，林男所駕駛廂型車因為火燒車，於是將車停放最外側車道。林男與1名乘客下車後，林男一心急著搬運車內物品，卻因此疑似慘遭後方多輛車追撞，當場陷入昏迷，後經送醫宣告不治。