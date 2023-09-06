IG是許多人使用的社交平台，不少人可能會透過IG認識新朋友。一位女子表示，近日她發表限時動態時，都會被一位有藍色勾勾的P. LEAGUE+籃球員洗讚、按愛心，但她完全不了解背後用意。對此，許多人說明，「男的瘋狂按讚只有兩種意思：想交女友或想修X」，但通常運動員身邊並不缺乏女友的存在，因此該名球員可能只是想跟他進行身體交流。

原PO在Dcard發文表示，最近她發表IG限動都會被一名有藍勾勾的帳號洗讚，她一查才知道，對方是P. LEAGUE+某一隊的籃球員，且對方不只洗讚還會按愛心，讓她感到相當疑惑，「不知道洗讚的用意到底是什麼，想知道有人也會這樣洗別人的讚嗎？是希望對方怎麼處理嗎？」。

對此，許多人紛紛回應，「男的瘋狂按讚只有兩種意思：想交女友或想修X，運動員不缺女友，所以」、「就100%是想約，引起注意，看妳有沒有意願理他」、「就是想約跑100%，運動員藝人模特最愛用的起手式，基本上他們也不太會追蹤妳，等妳主動傳訊息（上鉤）後，他就能確定妳也對他有意思，接著聊沒幾句就會說想約妳見面，不要問我為什麼知道」、「籃球員真的沒幾個好東西哈哈」。

不過也有人認為洗讚不能直接連結到約炮，「雖然我是覺得台籃球員普遍操守的確不佳，但用洗讚來作結說球員沒好東西也太鳥了吧，洗讚不違法也沒違背道德觀念，頂多就是說屁孩行為而已，真的不想被洗就踢追蹤設私密帳戶就好」、「笑了，洗讚就洗讚，他順眼想按讚而已，不懂有什麼好問的，問球員啊」。

事實上，今年因出軌宣布退出籃壇的P. LEAGUE+新北國王球星「士官長」楊敬敏，當時被許多女網友爆料，約炮的起手式就是對女方按讚、主動私訊。