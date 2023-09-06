高雄市環保局及工務局聯合支援車隊今晚間陸續抵達台東，車窗前貼有「台東加油」字卡。（蕭嘉蕙攝）

台東縣長饒慶鈴親自迎接高雄支援車隊人力，並送上地瓜酥慰勞。（蕭嘉蕙攝）

高雄市重機具車隊、清潔人力預計支援5天，且相關支出費用由高市府自付。（蕭嘉蕙攝）

海葵颱風重創台東，由於人力物力吃緊，災後復原進度牛步，台東縣長饒慶鈴今向中央爭取百名臨時人力，出訪史瓦帝尼的高雄市長陳其邁獲悉，越洋調度32部重機具和80名清潔人員支援，晚間7點半陸續抵達，明起將分赴8鄉鎮協助清運倒樹雜木。

晚間7點半，高雄市環保局及工務局聯合支援車隊陸續抵達台東棒球村，車窗前還貼有「台東加油」字卡。台東縣長饒慶鈴親自迎接並送上地瓜酥慰勞，感謝高雄市一路千里迢迢前來，協助台東各鄉鎮市協助清理道路上的雜木及農業廢棄物，由衷感謝，創造縣市共榮。

「所有支出，市長這邊全部支付」，高雄市環保局長張瑞琿表示，市長陳其邁人雖在史瓦帝尼，但心繫台東災復支援情況，希望在最短的時間內，協助台東把市容環境恢復，依照台東縣環保局任務分配。

高雄市工務局長楊欽富表示，依過去高雄救災經驗，大型樹木倒塌後需要鏈鋸、大鋼牙等機具設備，因此除了偕同環保局出動抓斗車、高空作業車外，也調派多名鏈鋸工支援。

台東縣環保局長郭建成表示，台東重災區遍布台東市、東海岸及縱谷，但全縣僅331名清潔人員和14台堪用的抓斗車，災復量能有限，明天起將派高雄支援車隊前往8鄉鎮市，採分工分區地毯式清運。