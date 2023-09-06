進口蛋爭議近期備受各界關注，針對外界「圖利超思」的質疑，農業部長陳吉仲6日召開記者會，公開與超思的合約，並委任律師控告前立委邱毅、北市議員徐巧芯。國民黨立委賴士葆指出，陳吉仲在記者會最該說的是「蛋荒愧對國人」，如果陳吉仲處理得宜就不需要浪費公帑進口蛋；陳吉仲倒置是非黑白，怎麼變成自己都沒有錯，提出監督批評的人錯了，還要被提告？

賴士葆在臉書發文說，過去陳吉仲在國人面前多次保證不缺蛋，最後跳票的次數太多了，陳吉仲說不缺蛋，就像民進黨不斷跳針說不缺電，只是分區停電和跳電變成常態。陳吉仲做不好的事情不是只有缺蛋，還有其他農產品滯銷的問題。缺蛋一兩年，嘴巴不停地說雞蛋調度無法滿足消費者，做不好隨時準備離開，卻是從頭到尾戀棧到底。

賴士葆指出，陳吉仲記者會開完還是無法釋疑50萬資本額的1人公司為何可以承包8814萬顆，占進口6成總數的雞蛋。超思在陳吉仲口中變成無限委屈、救苦救難的愛國商人，好像社會還欠超思一個表揚狀，這樣的場景就像當年所有高官都出面護衛高端一模一樣。

賴士葆強調，缺蛋快兩年，農業部怠忽職守，陳吉仲早該引咎辭職以示負責，卻違背社會觀感和期待從農委會升任農業部長。陳吉仲從1450開始，只要政策失誤就甩鍋、耍嘴皮、狡辯，至今累積負面的形象根深蒂固，升上部長更是有恃無恐，面對政策被批評不是謙卑受教，卻是開記者會揚言提告，陳吉仲好大，我們好怕！