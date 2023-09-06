對於進口巴西雞蛋爭議，根據農委會公布的合約，只要超思公司拿到報價文件就可以向中央畜產會請款。中央畜產會6日晚間澄清，超思全數款項都是超思先代墊，中央畜產會皆等檢驗合格後才付款。

超思進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲今開記者會大動作澄清，並要提告台北市議員徐巧芯與前立委邱毅。國民黨總統參選人侯友宜今晚在臉書上質疑，「超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告！」

侯友宜臉書指出，農委會公布的合約中載明，包含貨品支出、報關報驗等一切支出，只要超思公司拿到報價文件就可以請款。那為何陳吉仲部長在記者會上卻流程是超思要先墊付，驗收後才付款，是農業部未依據合約行事，還是陳吉仲說謊？

對此，中央畜產會6日晚間在官網澄清，超思全數款項都是超思先代墊，中央畜產會皆等檢驗合格後才付款。

中央畜產會表示，雖然與超思的合約上是約定代收轉付方式，但實際上，超思並沒有以代收轉付方式付款，全數8814萬顆雞蛋都是超思先墊付款項，沒有事先向畜產會請款。

中央畜產會強調，超思進口全數雞蛋，都是待雞蛋經過檢驗合格驗收後，才會支付貨款給超思，因此驗貨後才會付款，而檢驗不合格者皆退運或銷毀，費用皆由超思自行負擔。

中央畜產會澄清全文如下：

針對外界質疑中央畜產會與超思公司的合約中載明代收轉付方式，質疑中央畜產會是先付款給超思，未驗貨就付款，中央畜產會嚴正澄清，超思全數款項都是超思先代墊，中央畜產會皆等檢驗合格後才付款。

由於超思合約載明「由乙方以代收轉付方式支付巴西雞蛋供應方，並於付款後提送付款證明文件予甲方」，外界以此質疑超思是先跟中央畜產會請款，才向巴西廠商支付貨款，中央畜產會對此嚴正否認。

中央畜產會表示，以代收轉付方式委託業者代辦業務，是貿易商合約常見的形式，雖然與超思的合約上是以代收轉付方式簽約，但是就實際狀況來說，超思並沒有以代收轉付方式付款，全數8814萬顆雞蛋都是超思先墊付款項，沒有事先向畜產會請款。

中央畜產會指出，超思進口全數雞蛋，都是待雞蛋經過檢驗合格驗收後，才會支付貨款給超思，因此驗貨後才會付款。檢驗不合格者皆退運或銷毀，費用皆由超思自行負擔。