士林警分局為強化民眾識詐觀念，今（6日）下午在分局舉辦「識詐防詐、拒絕賄選、『士』在必行」社區治安會議，邀請知名歌手黃仲崑，一同攜手宣導反詐，與會的有立委、議員、里長、守望相助隊、義警民防、學校、金融機構及里民代表，議員侯漢廷親自出席，宣示警民合作共同抗詐的決心。
士林警分局表示，活動一改過去乏味之犯罪預防政令宣達，上午除當地幼兒園參訪士林分局各組室，邀請新光醫院於本分局提供民眾衛教及健康諮詢服務，社區治安會議會議期間邀請轄內華岡藝校舞蹈科學生於現場表演，結合交通安全、婦幼安全宣導及傳達反賄選、反貪廉政觀念，更有識詐有獎徵答活動成功拉近警民距離並加深學習印象。
分局長黃水願指示相關單位加強校園周邊巡邏、強化與校方溝通聯繫並要求統計轄區異常車禍地點及分析事故原因，藉以共維優良社區治安環境，期許警民持續合作建構安全網絡，積極宣導「社區聯防」共識，建立社區自衛體系，共同締造平安家園。
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