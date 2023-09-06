與他人交往時，第一印象是相當重要的一件事，因為這往往會影響到未來他人對自己的看法。一名女網友透露，與男友交往後對方媽媽就一直不喜歡自己，且男友挑了自己的照片給母親看後，仍然沒有改變原先的想法，甚至不時還會說她的壞話，不過其他人看完後卻都認為男友媽沒有問題，反酸男友根本是豬隊友。

一名女網友昨（5）日在《Dcard》表示，自己與遠距離的男友現在都是17歲，對方母親得知兩人在交往時就有點反感，後來得知男友曾把自己傳給對方的照片給媽媽看，結果被男友媽媽說「會給你傳這種照片的女生不是好女生」，接著還開始說自己的壞話，像是看起來很愛玩、會把男友帶壞等。

女網友指出，男友母親甚至還曾交代，不能喝自己喝過的東西，認為自己身上可能會有一些疾病，甚至送東西給男友吃時，男友的弟弟還會罵「你被下毒了你自己知不知道」，讓她忍不住說「真的有必要管那麼嚴嗎…」

不過其他人看完後沒有安慰該名女網友，反而認為男友給母親看的照片完全不像是17歲的女孩，甚至有人直言看起來像做八大的，直呼「你這照片看起來真的不太妙，感覺穿了不適合的衣服讓你顯老，動作有點隨便，因為媽媽沒看到你其他樣子，所以只能用照片來解讀」、「這張照片看起來不像17歲學生，像做八大的」、「你這個照片感覺很像那種不偷不搶的」。

此外，也有不少人點出問題出在男友身上，說「你男友很雷，他是不了解他媽嗎？什麼照片不好挑挑這張」、「男友也很傻，傳照片都不會挑的嗎」、「我覺得你男友是明顯的豬隊友，這種照片本來就不適合給長輩看」。