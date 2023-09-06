俄羅斯的時尚超模伊莉娜沙伊克(Irina Shayk)曾是知名球星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)前女友，她2015年與好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）開始交往，2017年就誕下兩人的寶貝女兒，她與布萊德利庫柏沒有婚姻關係，近期傳出她和美式足球天王湯姆布萊迪（Tom Brady）約會，又與布萊德利庫柏共同出遊，戀情讓外界霧裡看花。
伊莉娜沙伊克近日在Instagram分享了一組海邊的照片，只見她半裸上空，用手遮住渾圓雪乳已防走光，火辣身材超吸睛，不過其中一張照片卻是她孩子的爸爸布萊德利庫柏的半裸照，且背景也在海邊，雖然目前已經刪除，但仍讓外界猜測兩人是否已經復合，兩人於2019年宣布分手，據悉他們為了孩子仍保持和諧關係。
據外媒《TMZ》報導，湯姆布萊迪和伊莉娜沙伊克仍是情侶關係，據知情人士爆料，兩人是今年5月在友人婚禮上認識，當時許多模特都向湯姆布萊迪示好，伊莉娜沙伊克也是其中之一，但她的發言人否認了這說法。7月外媒拍到兩人共度了兩天，伊莉娜沙伊克被直擊進入湯姆布萊迪的住處，直到隔天才走出來，且湯姆布萊迪開車載女方時，兩人在車上甜蜜互動，男方摸著女方的臉頰，充滿粉紅泡泡。伊莉娜沙伊克的發言人表示這則緋聞完全是惡意虛構的，伊莉娜沙伊克的友人也表示和湯姆布萊迪只是純友誼，並無外界所傳交往。
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