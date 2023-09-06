ICE粗糖10月期貨價5日盤中創最高升至每磅26.94美分，創2011年10月來新高，終場收26.65美分。6日盤中每磅拉回0.8％報26.4美分。

巴西糖和乙醇貿易商Copersucar旗下的Alvean，其貿易情報部門主管維吉洛（Mauro Virgino）警告全球糖庫存量將瀕臨耗盡的境地。

他指出極端氣候將可能令印度在下一個甘蔗產季裡，無法出口包括粗糖和精煉糖等各種型式的食用糖。尤其雨季的降雨量低於歷史均值，不但影響甘蔗種植，也可能促使印度農民不願種植甘蔗，從而進一步打擊印度以甘蔗煉製糖的產量。

除了印度供應出狀況外，維吉洛預期另一個重要的糖出口大國泰國，因為木薯的經濟價值愈來愈高，繼續吸引其農民改種木薯而不種甘蔗，也會衝擊全球糖的供應量。

Alvean預測在下一個產季裡，全球糖供應量將較需求量低540萬公噸，遠超過本產季供應量短缺的100萬公噸，為連續六年供應短缺。

維吉洛強調供應緊張會令全球糖庫存量進一步縮減，使庫存與消耗比率下滑至2011年水準。當年粗糖期貨價飆漲至創30年新高。

雖然全球最大糖出口國巴西的產量持續增加，外界預期其本產季和下一個產季的糖出口量，均可望達4,000萬公噸接近新高水準，但受其他重要生產國出口下滑拖累，仍然讓全球面對供應短缺的威脅。