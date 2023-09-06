儘管如此，市場開始擔心這是中國經濟疲弱而拖累能源需求的最新警訊，使國際期油6日盤中每桶下跌約0.6％，紐約西德州報86.22美元終止連八漲走勢。倫敦布蘭特報89.52美元終止連六漲，再次失守90美元大關。

沙國與俄國各自把每日減產100萬桶和30萬桶措施延長到年底。沙國國家通訊社（SPA）引述能源部消息來源報導，沙國會每月檢討是否進一步減產或增產。目前沙國每天產量已縮減至900萬桶。

高盛認為產油國聯盟OPEC＋有「異常高定價能力」而繼續推升油價。由於美國等主要經濟體衰退風險大減，已令油價連漲三個月。OPEC＋占全球產油量40％。

Black Gold Investors石油顧問羅斯（Gary Ross）指延長減產可讓油價年底上升至90到100美元之間。美銀證券分析師查納（Paul Ciana）以技術分析預期油價年底上看100至102美元之間。

油價走高讓人擔心再次增加通膨壓力，令主要央行繼續升息。SPI資產管理執行合夥人印斯（Stephen Innes）指近期油價趨勢可能推高美國8月消費者物價指數（CPI）。美國將13日公布該指數，外界估年增率從7月3.2％上升至3.4％。

盛寶銀行商品策略部主管韓森（Ole Hansen）指高油價會讓高通膨與高利率等情況持續更久。

中國是沙俄石油重要買家，華爾街開始擔心兩國延長減產措施，是中國經濟遭遇困難並拖累拖全球經濟放緩的最新警訊。瑞穗證券能源期貨策略師亞格爾（Robert Yawger）認為中國投資人基本上已沒有可投資的資金。