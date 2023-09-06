綠營側翼試圖打民眾黨主席柯文哲老家違建，反被掀出民進黨總統參選人賴清德老家是違建，新北市政府地政局6日證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地，還被爆登記在賴兒名下，爭議不斷。前立委蔡正元6日在《新聞大白話》節目指出，前總統陳水扁在台北市長任內曾下一道行政命令，讓凡1994年12月31日以前頂樓加蓋的違建，一律獲得特赦、不拆除處理。但賴清德這房子根本本體就不合法，應該要立刻拆除掉。

民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家，遭網紅「四叉貓」劉宇披露，頂樓疑有鐵皮加蓋違建，柯文哲母親何瑞英5日受訪哽咽表示，「我們是小康家庭，不是有錢人，你有事沒事就欺負我們，沒的事情就硬要說成有，他要來拆我就給它拆」。

蔡正元提到，很多政治人物都曾經被打過家裡有違建的問題，看每一個人的反應是怎樣，「我不曉得賴清德這麼滷肉腳？回應成這樣子！」而且你打柯文哲、柯媽媽，這一點都不嚴重，為什麼？大家都忘了嗎？陳水扁在台北市長任內，1994年12月31日以前這種加蓋的違建，一律特赦、一律不拆除！不是民進黨立下的規範，後來很多縣市都跟進了嗎？主持人王淺秋說：就地合法！蔡正元補充，那個是只有房子的本體沒有動。

蔡正元指出，柯媽媽這個曬衣場，根本比1994年還要早，民進黨還拿出來講？還是你們已經忘了阿扁這個偉大的命令？「立法院通過的法令，全台灣還不一定遵行？陳水扁下的行政命令，全台灣都遵行喔！」那你打人家這個有什麼意思？那個是等同合法，到目前還是如此，沒有改變！

「所以你打一個等同合法的東西，有什麼意義？」蔡正元強調，賴清德自己老家的問題才更奇怪，土地是你自己兒子的，那請問房子是誰蓋的？「就是你賴清德蓋的！爸爸給兒子嘛對不對？不然就是你賴清德的爸爸蓋的嘛！」這個問題有多嚴重？根本這個房子本體就是不合法的，那個地方是不能蓋房子的！「那你兒子要不要去拆？你是地主啊！當然整棟都要拆啊，立刻就要拆！」

蔡正元直批，還解釋成什麼陽光照射、保護老年人，這什麼歪論！「你乾脆說這是博物館好了，礦業博物館可以了吧？實在是太荒唐了！」