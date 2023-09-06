希臘克里特島發生一起意外事件，一名遲到的乘客試圖硬闖正要離開港口的一艘渡輪，監視器畫面顯示出船員不斷推阻他上船，當他再度硬闖上船的時候，該渡輪的跳板已經稍微離開海港，船員不慎將他從海港與跳板的間隙將他推下海，導致他墜海身亡。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，港口監視器畫面顯示，這名年約36歲的男子，昨晚在希臘彼里夫斯港（Piraeus），正當「藍色地平線」（Blue Horizon）渡輪已經開始離港程序時，猛衝向渡輪，並拼命跳上船。然而，2名站在跳板上的船員阻止了他上船，似乎將他往後推阻。
這艘渡輪正要前往克里特島赫拉克賴昂（Heraklion），當這名遲到的乘客第2次想強登，船員再度推阻他不讓他登船，這名男子一時間失去了平衡，由於跳板已經和海港分離，他直接墜入湧動的海中，竭力維持在水面上。
從船上角度的監視器畫面中顯示出，由於渡輪螺旋槳的力量，這名男子似乎沒有換氣的動作直接漂浮。疑似從渡輪墜落時撞到頭部，不久後他的遺體被從海中打撈上來。
海巡人員表示：「一名男子在藍色地平線啟航期間墜入希臘彼里夫斯港中，發現時已無意識，並送往尼卡亞綜合州立醫院。該渡輪也正在返回彼里夫斯港。」
希臘運輸部長瓦爾維齊奧蒂斯（Miltiadis Varvitsiotis）表示：「我對彼里夫斯港發生的悲劇事件感到非常難過，其中1人失去了生命。港埠當局正在採取一切必要行動來釐清此案並確認責任歸屬。」
文章來源：Horrifying moment passenger is pushed into the sea to his death by ferry crew when he tried to leap on to the departing vessel at Greek port
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