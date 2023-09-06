希臘克里特島發生一起意外事件，一名遲到的乘客試圖硬闖正要離開港口的一艘渡輪，監視器畫面顯示出船員不斷推阻他上船，當他再度硬闖上船的時候，該渡輪的跳板已經稍微離開海港，船員不慎將他從海港與跳板的間隙將他推下海，導致他墜海身亡。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，港口監視器畫面顯示，這名年約36歲的男子，昨晚在希臘彼里夫斯港（Piraeus），正當「藍色地平線」（Blue Horizon）渡輪已經開始離港程序時，猛衝向渡輪，並拼命跳上船。然而，2名站在跳板上的船員阻止了他上船，似乎將他往後推阻。

這艘渡輪正要前往克里特島赫拉克賴昂（Heraklion），當這名遲到的乘客第2次想強登，船員再度推阻他不讓他登船，這名男子一時間失去了平衡，由於跳板已經和海港分離，他直接墜入湧動的海中，竭力維持在水面上。

從船上角度的監視器畫面中顯示出，由於渡輪螺旋槳的力量，這名男子似乎沒有換氣的動作直接漂浮。疑似從渡輪墜落時撞到頭部，不久後他的遺體被從海中打撈上來。

海巡人員表示：「一名男子在藍色地平線啟航期間墜入希臘彼里夫斯港中，發現時已無意識，並送往尼卡亞綜合州立醫院。該渡輪也正在返回彼里夫斯港。」

希臘運輸部長瓦爾維齊奧蒂斯（Miltiadis Varvitsiotis）表示：「我對彼里夫斯港發生的悲劇事件感到非常難過，其中1人失去了生命。港埠當局正在採取一切必要行動來釐清此案並確認責任歸屬。」

文章來源：Horrifying moment passenger is pushed into the sea to his death by ferry crew when he tried to leap on to the departing vessel at Greek port
影》多久沒看過機砲空戰了？罕見追尾射擊影曝光
影》火冒三丈 烏首輛英國挑戰者2型遭擊毀
德總理堅拒核電 力拼1500萬電動車上路 不畏陸車企競爭
#希臘 #彼里夫斯港 #Piraeus #藍色地平線 #克里特島