和泰車說明，目前豐田（TOYOTA）待交訂單超過2萬張，其中，Town Ace待交訂單近萬張、Rav4待交訂單逾2,000張；凌志（LEXUS）待交訂單同樣逾3,500張。

和泰車說明，市場買氣持續熱絡，除消化過去接單之外，由於仍有大量新增訂單湧進，因此國瑞也持續進行產能優化，尤其是Town Ave，由於銷售表現亮眼，自年中啟動相關作業後，預計第四季開始產能逐月擴增，明年1月將可達到月產2,000輛水準。

對於國瑞增產作業，和泰車也說明，今年無論是Town Ace、Corolla Cross等，銷售都持續熱絡，而國瑞除供應國產車之外，今年外銷也同步成長，估將自去年的3.5萬輛成長至4萬輛，在產能利用率已經不低的情況下，因此展開產能優化作業。

至於法人關心中華MG ZS上市，是否將成為Yaris Cross強勁對手，和泰車認為，對於Yaris Cross相當有信心，詳細的定價策略以及後續銷售規劃與目標，仍將待28日新車上市發表會會有進一步的說明。