新北市政府地政局6日證實，民進黨總統參選人賴清德的萬里老家是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地。媒體人林裕豐表示，礦業用地是可以蓋建築物但並非用於居住，若賴清德的老家溯源到最初這部分就有問題，「恐怕就要整棟拆除」。媒體人黃揚明也斷言，賴老家一定會有狀況，只是看認定的程度到哪裡而已，賴只能自證老家從民國70年就長這樣，但一看就知道不是。

林裕豐6日在政論節目《國民大會》表示，礦業用地蓋建築物其實有法源依據，鹽業、礦業用地還有建蔽率與容積率的相關規定，最初的原因是因為鹽業、礦業需要有倉庫、放置器具的地方，「這東西不是用來住的！」

林裕豐也質疑，既然賴清德家當初有能力蓋房子，「為甚麼沒有去申請變更？」這是可以申請變更的，台灣的法規是從民國70年一刀切，分為都市計畫的土地(即都市用地)，較偏遠的地區就是非都市計畫用地，賴清德的萬里老家就屬後者，但只要有蓋房子，也有合法的繳稅資料、有繳水電費，可以去申請變更。

但林裕豐指出，既然賴清德家都沒有申請變更，回過頭看民國70年的規定就有一個很大的問題，「到底有沒有整建、增建？如果有整建增建，恐怕就要拆除」；林還指出，如果從頭溯源去看，「是不是在鹽業、礦業用地這部分就有問題？如果從這裡就有問題，恐怕就要整棟拆除」。

同台的媒體人黃揚明也指出，賴清德老家違建的爭議點在於，該處是山坡保育區，若想興建房屋，就要在民國70年以前這棟房子就存在，「既存違建」新北市政府就無法可管，要認定合法，但建成後都不能有整建或重新整修，但賴清德老家現在的樣子，一看就知道不是民國70年前的樣子，且賴的家人整修老家還曾經上過新聞。

黃揚明表示，賴清德的家人要拿出證據，證明老家那棟建物在民國70年以前就長這樣，如果無法證明，就要區分說哪些部分是後來整修、哪些是原有建物，「後來整修的部分就會被認定是違建」，要罰錢還是拆除就看新北市政府認定。

但黃揚明強調，即便賴的老家最後是就地合法，那還是違建，只是被稱作「既存違建」，保育地本來就不該有建物，只是因為法律實施有先後順序，才會允許既存違建存在，但只能存在、不能整修，所以賴清德的老家一定會有狀況，只是不確定到甚麼程度，全拆、拆二樓，甚或是包括周邊棚架、崗哨都可能要拆除。