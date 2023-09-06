雨那麼大。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

兩名從南投到新竹頭前溪釣魚的男子，因溪水上漲受困沙洲，今天（6日）晚間6時許報案求救，新竹縣消防局獲報後派出20人前往搶救，眾人沿岸尋找並涉水以最短路嘗試靠近，最終於晚間10時橫渡溪流將兩名困者救出。

柯姓以及張姓男子6日從南投到頭前溪釣魚，未料水位因雨勢上漲，兩人受困於國道3高架橋下游約500公尺處沙洲，於是報案求救。竹縣消防局派遣第二大隊、竹東、二重及芎林車組共8車20人前往搶救。

原本消防人員於國道高架橋上架設照明燈找尋受困人員位置，但因高架橋距離河岸過遠無法有效照明，改以機車沿岸尋找涉水最短路徑後嘗試接近，因岸邊及沙洲樹林及草叢約2公尺高，花費較長時間尋找路徑。

晚間9時許消防人員下水攻擊式橫渡溪流到達沙洲，約9時半接觸2名受困者，10時許消防人員攻擊式橫渡到沙洲，架設渡河繩索，並替2名受困人員穿著急流救生裝備，由消防人員依序護送橫渡過河，安全運送上岸。2名人員皆意識清醒，不須送醫。