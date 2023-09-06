南韓高人氣女團BLACKPINK近期陸續在全球包括亞洲、北美洲、歐洲與大洋洲等當地城市舉辦巡迴演唱會，屢屢吸引不少粉絲到場朝聖，然而過程中卻也爆出不少「划水」爭議，而她們在巴黎場的表演，更是遭到當地媒體點名批評，引發討論。

BLACKPINK於7月時在法國巴黎舉行《Born Pink World Tour Born Pink World Tour》Encore(安可)場演唱會，當時吸引5.5萬名粉絲到場欣賞她們的表演，誰料，法國媒體《Le Parisien（巴黎人報）》那時便以報導抨擊BLACKPINK的演出達不到標準。

Blackpink Jennie exposed as member that suddenly left "mid-stage" in Paris resulting in "worst performance" reviews

https://t.co/0KcVLtJBSU pic.twitter.com/8yyOzG8y47 — Daily Naver (@dailynaver) September 4, 2023

如今事隔數月，據韓媒《先驅經濟》引述其報導，《巴黎人報》於本月2日再度發文，統整在法蘭西國家劇院和巴黎拉德芳斯體育館舉辦的所有音樂會的回顧，同時也列出排名。其中可見到BLACKPINK被列在末位，並舉出6點原因，分別是編舞制式化、攝影機不穩定、中場休息太多導致節奏被打亂、成員們經常因為溝通不暢而走位錯誤、Jennie突然離開了舞台太荒謬、另三名成員僅和有拿標語的粉絲互動等等，更直言：「即使體育場擠滿了觀眾，並不意味著表演就很好。」指出演唱會上的表現不符合她們的受歡迎程度。

雖然該報導稱「這是一個極其主觀的排名。」但相關消息也在多地論壇引發討論聲浪，在南韓論壇THEQOO上，有不少網友留言表示：「最近BLACKPINK的類似消息好像經常出現」、「感覺鏡頭和動作都缺少彩排練習」、「她們才4位成員，已經很努力了。」而在Dcard上也有相關討論，表示：「原本是音飯，看完高雄場直接脫粉」、「YG 行程真的排太滿了。」討論聲浪不斷。