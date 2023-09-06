由大陸成都飛機公司與巴基斯坦航空合作的JF-17雷電式戰機(大陸稱為FC-1梟龍)，是定價最低的戰機，他們也以低價優勢試圖開拓第三世界國際市場。不過性能與售後服務受到批評。緬甸軍政府對巴基斯坦抗議，這些JF-17戰機表現太差，難以改善。

印度今日商業(Business Today)報導，緬甸軍政府在2019年向巴基斯坦購買16架JF-17，做為該國空軍現代化的最重要一步，然而技術故障與結構缺陷，已有11架 JF-17無法執勤。緬甸軍政府首領敏昂萊(Min Aung Hlaing)特別向巴基斯坦前總理謝里夫( Shehbaz Sharif)，和參謀長穆尼爾將軍(Asim Munir)表達了他的不滿。

去年9月，巴基斯坦航空的工程師曾前往緬甸，試圖解決JF-17戰機的問題，不過就連他們也無法解決，軍政府對此特別憤怒，向伊斯蘭馬巴德發出「嚴厲警告」，要求對方認真負責。

評論稱，緬甸軍政府感到不安，是因為緬甸正處在動蕩當中，自2020年緬甸軍政府發動政變後，遭打壓的民選政府與群眾逃入山地邊境地區，與當地少數民族結盟成立民族團結政府（NUG），而緬甸軍政府持續以飛機、直升機打擊這些他們眼中的叛軍，所以武器的性能很重要。

由於NUG藏身的山區很接近緬甸與中國大的邊境地帶，緬甸軍政府還一直尋求中國大陸介入此事。

JF-17/FC-1是中國大陸在改革開放之後，第一種噴射戰機的嘗試，最初的計畫名為「超7」，之後巴基斯坦加入該計畫，再經過數次變更，才訂了現在名。它的技術來源很多，引擎使用的是俄羅斯克里莫夫(Klimov)公司的RD-93，這源自MiG-29戰機的RD-33，航空電子設備是西方設計與供應，機首安裝中國電子科技公司的1478型雷達，也稱KLJ -7A1，是一款X波段相控陣雷達，搜索距離150公里。

評論家表示，JF-17的任務電腦運算能力不佳，這導致即使配掛超視距飛彈，電發射區域與距離也會大幅減少。

此外， JF-17 的機身在受到高重力動作時，很容易受到損壞，特別是翼尖和外掛架。

由於JF-17的航電電子設備來自西方國家供應，因此當2020年緬甸軍政府發動政變後，歐盟立即對緬甸發動經濟制裁，也導致 JF-17 缺乏必要的消耗零件。

據報導，大陸將派出軍方代表前往緬甸，並向軍政府高層傳達陸方的意見。消息人士進一步稱，巴基斯坦試圖再與緬甸重新談判，希望他們換用新款的JF-17C戰機，它們的表現會比早期型更好。緬甸領導人是否接受重新談判的協議，目前尚不得知。