一名民眾到必勝客歡樂吧用餐，認為補餐速度慢，也等不到想吃的口味，上網抱怨引發熱議。（圖／翻攝臉書爆料公社）

必勝客歡樂吧標榜讓顧客吃到飽，台北共有3間分店，有民眾平日中午前去消費，發現吧台上的披薩被拿光後，質疑店員選擇性補餐，讓他不滿上網抱怨，引起熱議。有網友認為是時段問題，但也有過來人認為別家分店服務較佳。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，周一中午到北市某家必勝客歡樂吧用餐，用餐期間吧台上餐點空空的，都放素食或便宜的披薩，不然就是鐵板牛柳肉愛放不放的，有大媽詢問女服務生怎麽沒有海鮮披薩，服務生則回應「現在就是沒有」，讓他十分傻眼，認為餐費都付了，卻無法吃到想吃的餐點。

一名民眾到必勝客歡樂吧用餐，認為補餐速度慢，也等不到想吃的口味，上網抱怨引發熱議。（圖／翻攝臉書爆料公社）

一名民眾到必勝客歡樂吧用餐，認為補餐速度慢，也等不到想吃的口味，上網抱怨引發熱議。（圖／翻攝臉書爆料公社）

一名民眾到必勝客歡樂吧用餐，認為補餐速度慢，也等不到想吃的口味，上網抱怨引發熱議。（圖／翻攝臉書爆料公社）

貼文一出引起熱議，「好慘…好多空空的，這樣真的很不ok」、「很多店家都這樣，只會唬弄說假日才會增加菜色喔，還敢說吃到飽菜色應有盡有」、「平日價格本來就跟假日不一樣，是在靠北什麼」、「有規定一定要有？」、「餐期去不太可能長這樣吧？你是不是非餐期去的？」、「吃這個還不如去吃響食，絕對放滿」。

也有人認同原PO看法，「吃到飽這樣搞，還有人檢討消費者」、「在大巨蛋店被這樣玩兩次後，我至今一次都沒有買過必勝客」、「不意外，所以後來我都去南港店消費」、「吃過一次沒再去了，東西超少」、「不能姑息這種店，否則店長永遠不會改進」、「必勝客已經剩沒幾家歡樂吧，結果還越做越爛」。