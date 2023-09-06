宜蘭縣長林姿妙去年捲入涉貪案，現於宜蘭地方法院一審階段，距離上次開庭已過半年，目前法院安排庭期從9月11日至10月23日期間，將密集召開13次準備程序庭，林姿妙皆為傳喚對象，其中甚至有連續開庭5天的情形，對於她是否全數出席，縣長室說，待11日準備庭後，才能確定後續狀況。

林姿妙去年8月被宜蘭地檢署依偽造文書、貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢罪嫌起訴，去年10月地院開第一次準備庭，今年3月開第二次準備庭，林皆否認犯罪，辯方律師對證據的證據能力有疑義，聲請勘驗偵訊過程光碟，由於勘驗數量繁多，日前地院才與檢辯雙方敲定開庭時間。

宜蘭地院排定9月11日、14日、15日、18日、22日、25日、10月2日、3日、4日、5日、6日、16日、23日，共13次準備程序庭，分別勘驗各被告、證人接受偵訊時的錄像光碟，有70多份需勘驗。

13天準備程序庭，林姿妙皆在傳喚名單內；宜院表示，被告無正當理由，應要到庭者，倘若有正當理由得請假，得由委任律師代行準備程序，可是拖延痕跡如果太過明顯，也會駁回聲請。對於林姿妙是否會全數出席，縣長室表示，11日程序準備庭之後，才能確定後續的狀況。