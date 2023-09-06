蕭茲5日在德國慕尼黑國際車展（IAA）演講時指出，德國做為汽車大國的國際競爭力無庸置疑，「競爭應該激勵而非嚇到我們」。
他表示：「德國以外的國家也能製造與開發出好車。但我很難想像，世界上有其他地方擁有德國這般豐富的汽車工程技術。」
蕭茲亦宣布，聯邦政府將投資超過1,100億歐元，以推進德國工業現代化與氣候保護，範圍涵蓋充電基礎設施、再生能源與電池等戰略重要領域。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）5日敦促德國汽車製造商應樂於接受亞洲競爭對手挑戰，不要被中國大陸電動車商崛起嚇倒。他亦宣布德國政府將砸下1,100億歐元，為德國電動車產業發展提供支持。
蕭茲5日在德國慕尼黑國際車展（IAA）演講時指出，德國做為汽車大國的國際競爭力無庸置疑，「競爭應該激勵而非嚇到我們」。
他表示：「德國以外的國家也能製造與開發出好車。但我很難想像，世界上有其他地方擁有德國這般豐富的汽車工程技術。」
蕭茲亦宣布，聯邦政府將投資超過1,100億歐元，以推進德國工業現代化與氣候保護，範圍涵蓋充電基礎設施、再生能源與電池等戰略重要領域。
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