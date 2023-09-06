美國經濟成長放緩，加上消費者支出從商品轉向服務，導致美企獲利下滑。通膨降溫也侵蝕企業獲利，若此情況持續下去的話，企業獲利恐持續下滑。

部分原因是最近勞力成本攀升速度高於物價上漲。勞工部數據顯示，美國第二季聘僱成本（勞工薪資與福利）年增4.5％，高於通膨同期增幅4.1％。

另一個因素則是，通膨使得部分企業持有的庫存價格變貴，令這些公司賣出庫存時能獲取更高利潤。但如今通膨開始下滑，這些公司無法以先前那般高的價格銷售產品。