益張透露，公司主力做價值型產品經營，包括商用置物設備，包括醫療照顧設備與倉儲物流設備等產品，雖然上半年倉儲物流設備營收呈現下降，但醫療照顧設備上半年營收成長相當高，且毛利率高，等下半年倉儲物流設備市場回溫後，下半年營運有望比上半年好。

益張強調，公司因量大產品的接單，使得公司在原物料採購取得相對的優勢，讓公司可在原物料價格低檔時，進行備料，使得公司第二季及下半年都會反映此原物料價格低檔的優勢，這有利於下半年營運表現。

益張表示，今年上半年市場需求偏保守，置物架產品需求疲弱，客戶仍以去化庫存為首要，預計情況，將逐月改善，庫存朝健康水準邁進，公司審慎樂觀看待下半年需求，有機會逐步回溫。

在新冠疫情逐步解封下，益張高附加價值系列產品第一季出貨量持續攀升，是助攻公司產品毛利率結構在市場動能放緩之際，仍保持成長軌跡的關鍵。

隨著新冠疫情趨緩，台灣開放國境，益張持續拓展新產品及新客戶開發機會。展望今年，益張在產品結構優化，及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，公司營業毛利率將有機會提升，營收則將等待客戶庫存持續去化，及新產品開發機會，中長期營運展望維持穩健成長。

益張去年度EPS 6.53元，今年上半年EPS 2.14元，主要去年有業外收益貢獻因素，每股貢獻逾2元，但若扣除上述因素，今年度EPS與去年度並沒有太大的差距。