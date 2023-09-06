歐盟執委會指出，這6家科技巨頭有6個月改善的緩衝期，務使旗下22個平台服務，符合歐盟DMA的規範。

所謂「守門人」，指的是提供線上搜尋、社群媒體、廣告等核心平台服務的大企業。凡年營業額75億歐元以上，市值超過750億歐元，或在歐盟地區的每月活躍用戶數達4,500萬都將納入規範。

針對微軟與蘋果的部分服務，是否如這兩家科技巨頭主張不符合「守門人」的資格，歐盟將展開調查。

歐盟認為微軟的搜尋引擎Bing、瀏覽器Edge和廣告平台Microsoft Advertising及蘋果的iMessage服務，符合歐盟DMA「守門人」的定義。歐盟也將就蘋果iPad內建的作業系統iPadOS，是否應入列「守門人」進行審查。

《數位市場法》對「守門人」該做或不該做事項有明文規定。例如這些大型數位平台不得在搜尋結果中，故意將自家產品服務的排序置於競爭對手之前。

也不可阻止用戶移除平台程式，或追蹤用戶在其他平台的行為。此外除非取得用戶同意，不得搜集用戶個資供定向廣告建立資料。

允許企業用戶在平台上推銷與自家有競爭關係的產品或服務、並開放消費者在該平台以外完成交易。

DMA這項歐盟劃時代監管新法，旨在打擊科技巨頭的反競爭作法，小型科技業者抱怨被科技巨頭的商業慣例所傷。例如谷歌與蘋果的行動作業系統，會向Spotify、Epic Games等公司抽30％的應用程式內購買費用，挨批抽成過高。