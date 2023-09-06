服務業跌入緊縮讓歐元區的商業活動比原先預期更為低迷，意味著歐元區經濟可能陷入衰退。

歐元區最大經濟體德國的服務業在8月出現今年來首見萎縮，法國的縮幅比先前預測更大。至於歐元區外的英國，商業活動放緩為7個月來最嚴峻。

亞洲的數據更為悲觀，大陸服務業的擴張腳步為8個月來最慢，而印度的成長力道失去些許動能。日本則一枝獨秀，服務業出現3個月來最大擴張步伐，強勁的消費者支出給予服務業支撐。

標普與漢堡商業銀行（HCOB）的歐元區8月綜合採購經理人指數（PMI）終值，由7月的48.6降至46.7，創下2020年11月以來最低紀錄，已連續3個月位在景氣榮枯線50之下，亦不如初值的47。

標普全球（S ＆ P Global）表示，最新PMI數據意味著歐元區第三季國內生產毛額（GDP）可能緊縮0.1％。

凱投宏觀經濟學家普雷特約翰（Adrian Prettejohn）表示，歐元區8月PMI終值由2周前偏低的初值進一步下修，預估歐元區下半年將跌入衰退。

歐元區8月服務業PMI終值由7月的50.9降至47.9，遜於初值的48.3。衡量需求的新業務指數由48.2大跌至46.7，創下2021年初以來新低紀錄。

此外，英國、德國、法國、義大利和西班牙8月服務業PMI終值全數位在50之下。

在亞洲方面，大陸8月財新服務業PMI由7月的54.1陡降至51.8，創下去年12月以來新低紀錄。印度的服務業狀況相對良好，8月PMI終值由7月的逾13年高點62.3，下降至60.1。

日本8月服務業PMI終值由7月的53.8上升至54.3。經濟顧問公司Pantheon Macroeconomics指出，日本銀行（央行）將對強勁的服務業就業跡象感到高興，但也會擔憂成本壓力。