蘇姿丰5日在高盛於舊金山舉行的Communacopia和科技大會樂觀評估AI趨勢，她向投資人表示，產業的「第一、第二和第三優先要務都圍繞著AI。過去30天來，我們看到資料中心的AI參與度加速。」她同時強調AI市場正「一飛沖天」。

蘇姿丰表示，「自8月的法說會以來，過去一個月間企業的討論度不斷加速，部分討論已經轉為客戶承諾，著實令人振奮。」

蘇姿丰指出，市場對超微AI資料中心硬體的興趣比一個月前公布的更高，預期「下半年資料中心業務將非常強勁。」蘇姿丰在8月1日的法說會表示，第二季客戶對超微AI產品的需求大增逾7倍。客戶興趣繼續轉強意味著市場尚未觸頂。蘇姿丰在會議中表示，超微是少數提供橫跨晶片和軟體完整AI技術組合的企業之一，公司也擁有鞏固所需產能的供應鏈關係，包括先進晶片封裝和先進記憶體晶片，足以成為AI半導體市場的要角。

2014年接任執行長的蘇姿丰表示，超微已成為資料中心的完整供應商，過去10年超微將企業所需的所有運算結合在一起，這是超微獨一無二的原因。她重申2027年前加速器市場規模上看1,500億美元。

面對地緣政治緊張和美國禁止部分AI技術銷售予大陸的潛在憂慮，蘇姿丰透露，大陸對超微營收的貢獻約為20％至25％，並表示「將繼續投資大陸，因為我們認為大陸是重要的市場。」蘇姿丰的談話帶動超微5日股價收高1.2％。今年迄今超微股價累計躥揚逾70％，同期費半指數勁升46％，科技股雲集的那斯達克指數上揚34％。