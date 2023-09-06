德國統計局6日公布，7月工廠訂單經季節和日曆調整後月減11.7％，遠遠不及6月的月增7.6％，降幅亦超出市場預期的5％，主因是一筆大型製造業訂單提前反映在6月。最新數據疲軟進一步顯示，市場對德國製造業產品的需求萎縮。