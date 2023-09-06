德國7月工廠訂單月減11.7％ 遜於預期 23:432023/09/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國統計局6日公布，7月工廠訂單經季節和日曆調整後月減11.7％，遠遠不及6月的月增7.6％，降幅亦超出市場預期的5％，主因是一筆大型製造業訂單提前反映在6月。最新數據疲軟進一步顯示，市場對德國製造業產品的需求萎縮。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲第二季GDP年增2.1％ 優於市場預期 全訊前八月營收寫同期高 9月參與兩大展 睽違六年 德國館回歸國際半導體展 #德國 #工廠訂單 #統計局 #季節 #日曆 也許您會感興趣 推薦閱讀 德國從歐洲引擎淪病夫 揭與南韓經濟衰敗驚人相似 10:452023/09/05 財經 葡萄王8月、前八月營收 雙創歷史同期新高 18:222023/09/06 財經 基隆明德國中射擊班創佳績 黃胤儒全國賽2連霸奪冠 12:312023/09/06 體育 地價稅11月起開徵 符合資格者9／22前申請可適用特別稅率 18:522023/09/06 生活 樺漢8月、前8月營收 雙創同期新高 20:212023/09/06 財經 因應中國車廠激烈競爭 德國砸1,100億歐元挺車企 23:262023/09/06 財經 和泰車雙品牌待交訂單逾2.35萬張 估今年車市上看46萬輛 23:192023/09/06 財經 《國際金融》經濟放緩+通膨壓力 歐股連6跌 16:092023/09/06 財經 萊茵金屬向烏克蘭提供35砲彈 獵豹防空戰車重返戰場 21:352023/09/05 軍事 《電週邊》樺漢8月營收雙增 偕前8月雙攀同期高 16:492023/09/06 財經 《電機股》和勤8月營收增1成 汽車零件H2旺季可期 16:392023/09/06 財經 《電零組》力拚歐美訂單 群電泰廠預計Q4量產 08:482023/09/05 財經 南科管理局率13家廠商 參加2023國際半導體展搶訂單 18:452023/09/06 財經 《電零組》AI神輔助 外資大調金像電目標價 10:582023/09/06 財經 德總理堅拒核電 力拼1500萬電動車上路 不畏陸車企競爭 17:362023/09/06 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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