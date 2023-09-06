聯詠指出，第三季財測預估營收區間介於281至291億元，微幅季減5.6％，年增幅為46.2％。公司預期中小尺寸DDI持續季成長，動能來自OLED、VR、車用DDI等需求，不過在SOC及LDDI第三季受訂單提前滿足，營收成長呈負貢獻。
從庫存來看，目前下游面板廠庫存水位相對健康，產業庫存壓力漸減。不過第四季能見度仍不明朗，急單拉貨方式較多，仍需持續觀察。
聯詠產品線完整，整體技術競爭力高，擁有OLED DDI產能支援優勢，在OLED滲透率逐年提升趨勢下，長期具備成長動能，
驅動IC大廠聯詠（3034）8月合併營收為96.94億元，月增0.2％、年增高達48.5％，為去年基期低所致。第三季營收維持第二季出貨表現，雖然部分高階IT產品已提前拉貨，不過本季營收仍能維持近百億之水準。
聯詠指出，第三季財測預估營收區間介於281至291億元，微幅季減5.6％，年增幅為46.2％。公司預期中小尺寸DDI持續季成長，動能來自OLED、VR、車用DDI等需求，不過在SOC及LDDI第三季受訂單提前滿足，營收成長呈負貢獻。
從庫存來看，目前下游面板廠庫存水位相對健康，產業庫存壓力漸減。不過第四季能見度仍不明朗，急單拉貨方式較多，仍需持續觀察。
聯詠產品線完整，整體技術競爭力高，擁有OLED DDI產能支援優勢，在OLED滲透率逐年提升趨勢下，長期具備成長動能，
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