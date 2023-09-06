日前舒淇以第80屆威尼斯影展的評審的身份現身威尼斯，不論是紅毯或是私服的穿搭造型都獲得大眾好評，其中一套在海邊的休閒優雅的裝束格外讓網友直呼「看不出歲月痕跡」、「美出新高度」，只見她那天以Bottega Veneta繩結裝飾洋裝漫步於沙灘上，棕黑色的色澤與沙灘的自然色澤，以及洋甘橘色的Hop包款，優雅低調的配色加上柔順的服裝輪廓，展現低調奢華的質感穿搭模板。

Bottega Veneta 2023秋冬形象大片裡面除有牧師、上班族，也有海妖、鳥妖等神話角色。（Bottega Veneta提供/林欣儀台北傳真）

自品牌創意總監Matthieu Blazy上任後，Bottega Veneta一直強調品牌工藝、低調奢華，在他執掌下的品牌單品成為乘載藝術、文化的載體，回歸服裝本質追求實用性與工藝價值，例如品牌釋出的2023秋冬形象大片中，於片中融入各種角色，除日常生活常見的上班族、牧師等角色外，鳥妖、海妖等神話生物們也隱藏在「凡人」之間，穿梭於義大利的絕美建築之間，人、神、妖共譜的形象大片，更是闡述品牌創意總監「不分階級，每個人都值得被邀請」，呈現穿上品牌服飾後的各路人，可各自表現自我、乍似平凡實則與眾不同、充滿力量。

Bottega Veneta 2023秋冬形象大片。（Bottega Veneta提供/林欣儀台北傳真）