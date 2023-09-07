中山分局長陳金城親自帶隊，針對可能為黑幫分子依附盤據處所執行盤檢。(警方提供)

北市中山區「條通」內的酒店，遭媒體報導陸續爆發黑道恐嚇、強押小姐事件，中山分局6日鄭重澄清表示，經查閱受理案件系統及110報案紀錄，本年度迄今，並未接獲店家或小姐稱遭受黑道恐嚇等相關報案，經查警方列管的條通商圈特種行業場所，包括卡拉OK、酒店、舞廳、日式酒吧、飲酒店等，共計314家，警方皆依規定編排不定時臨檢，淨化該區治安。

中山分局指出，今年度迄今已查獲幫派犯罪提報治平案件9案，犯嫌計56人。其中於今年2月間於林森北路條通商圈內查獲天道盟太陽聯盟暴力犯罪1案，提報治平犯嫌5人；另中山分局於今年8月24日再針對竹聯幫份子郭男等5名成員因酒店債務糾紛暴力案件提報治平，強力打擊黑幫，淨化社會治安。

中山分局6日晚間執行專案掃蕩勤務，在林森北路條通商圈實施區塊封鎖，由分局長陳金城親自帶隊，針對可能為黑幫分子依附盤據處所強勢執行盤檢，強力打擊肅清，這次專案臨檢勤務共動員50名警力，執行臨檢處所30處。

陳金城強調，面對黑道絕不姑息，對於任何危害轄區治安的幫派分子，絕對強力肅清掃蕩，堅定守護民眾安全，呼籲民眾如有遭受黑幫不法侵害，應勇於立即報案，警方將於第一時間即時處置，共同維護淨化治安。