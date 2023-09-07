如果你最近正在思考明年的策略重點，也許可以試試「黑帽練習」：請團隊成員扮演你的競爭對手，假想他們可能會有的心態和行動。

事實上，相較於過去，今天的策略理論已經不再強調競爭，而訴求從滿足顧客需求出發，開創自己的藍海。然而，練習進入競爭者的腦袋，卻會帶來很多不一樣的刺激。

首先，當你站在競爭者的位置，立刻就會跳開習以為常的框架，而用新鮮視角看競爭態勢，以及威脅和機會。

此外，當你請團隊思考競爭者怎麼想，會幫助團隊練習策略思考，提高應變彈性，並在潛移默化中強化了凝聚力（八○頁）。

有時候，威脅你的競爭對手並不是某一個特定對象，而是整個時代。紐約時報就是一個例子。它創立已經一七二年，面對近年來的數位洪流，它遭受了巨大衝擊。正當傳統廣告和紙本訂戶都大幅衰退之際，它終於成功轉型。

除了堅持創造有付費價值的內容，來抓住數位訂戶之外，它的一個策略是，成為人們日常生活的一部份。例如，過去的副刊有時尚美妝、飲食旅遊版面，現在這些內容都可以透過ＡＰＰ來達成。這些自我革命，讓紐約時報在激烈競爭中一點都不顯老（五四頁）。

面對紛擾的環境，你是不是常覺得心情焦慮，無法有沉澱平靜的時刻？

資深顧問張譯文引用正念（mindfulness）練習，提醒我們問三個問題：第一，何時是最重要的時間？答案是現在，因為如果你一直悔恨，就是活在過去；如果你一直擔心，就是活在未來。但是能改變過去和未來的只有現在。

第二、誰是最重要的人？答案是現在你身邊的人。工作時，同事是你最重要的人；回家時，家人就是你最重要的人。

什麼是最重要的事？答案是你現在正在做的事。如果你把現在正在做的事做好，在工作就好好工作，在吃飯就好好吃飯，那麼，你就會少一點擔心和焦慮（一三○頁）。

最終，別忘了好好地和自己在一起。