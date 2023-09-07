現代人人手一機，從打怪到追劇，從滑臉書到看YT，娛樂方式限縮在小小的螢幕裡，人與人之間的距離似乎變得更遙遠。回想起五、六、七年級生的時光，那個沒有智慧型手機的時代，畢業旅行、聯誼、學校活動，最受歡迎的娛樂就是玩各種團康遊戲。不僅有趣，也讓我們的連結變得更加緊密。

為了拉近人與人之間的距離，國內知名的文具業者利百代，推出懷舊遊戲鉛筆。這些鉛筆不只是「文具」，更是「玩具」，每支都能喚起我們學生時代的難忘回憶。無論你是想要重溫那些美好時光，還是想要與朋友們一同享受懷舊遊戲的樂趣，這些鉛筆都能幫助我們重新建立起珍貴的人際連結。

在團康活動中，最刺激的莫過於抽籤解任務遊戲。不管抽中怎樣的任務，你都必須全力完成，這不僅考驗你的運氣，更需要你的勇氣。各種高難度的任務等待著你，例如：「和異性深情對視10秒」或「模仿大猩猩搥胸吶喊」，這種遊戲不僅考驗你的膽量，還能創造出難忘的回憶，和朋友一同享受緊張刺激的歡樂時光。

利百代的幸運籤筆，擁有12款趣味小挑戰，藏匿在筆桿之中，這些挑戰為歡聚的時光增添了樂趣。除了趣味外，幸運籤筆也通過了歐盟CE標準、歐盟EN71-3重金屬毒性檢驗以及美國ASTM-D4236認證，確保你在玩樂時能夠安心使用，無後顧之憂。

(圖/利百代提供)

還記得電影《那些年，我們一起追的女孩》嗎？當時深深觸動許多人，喚起了他們青春初戀的美好回憶。許多學生時代的人可能因缺乏勇氣而未能向心儀的女孩表白，擔心被拒絕後連朋友都做不成。因此，他們只能偷偷地暗戀，默默地守護對方，最終只能眼睜睜看著喜歡的人走向別人，內心充滿了遺憾和委屈。這種情感，不如嘗試用一些巧思來表達心意，不僅可以讓對方開心，還能試探對方的感受，誰知道也許會有機會一拍即合。

利百代的初戀鉛筆，擁有甜蜜又充滿青春活力的設計，一眼就讓人難以忘懷。當你打開筆盒時，彷彿能感受到小男孩和小女孩一起分享脆笛酥餅乾的情景。當你關上蓋子時，可愛的臉龐和小巧的嘴唇慢慢靠近，宛如一吻定情，瞬間充滿了浪漫的粉紅氛圍。

(圖/利百代提供)

那些年我們一起玩過的遊戲，最令你難忘是哪些？校園生活又有哪些青春回憶呢？讓我們跟著利百代，重溫往日的歡樂時光！