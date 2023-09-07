鴻灃團隊在淡水海灣扎根，推出10年代表作建案「鴻灃COMO」，打造沉浸式的輕奢華渡假氛圍，就趁現在入手。(圖/中時新聞網攝)

澳洲雪梨，因著海灣優勢及完善的生活機能，成為宜居城市；在台灣，淡海新市鎮也能享有相同願景，鴻灃團隊在淡水海灣扎根，推出全新建案「鴻灃COMO」。打造沉浸式的輕奢華渡假氛圍，藉由交通生活機能利多的優質環境，這座位於淡江大橋新灣區的高CP學區宅「鴻灃COMO」，將帶給您意想不到的愜意與驚喜。

隨著公共建設與交通路網逐步到位，再加上康舒等國際大廠的進駐，吸引大量人口移居。此外，預計在2025年完工的淡江大橋，為建築女爵—扎哈·哈蒂(Zaha Hadid)設計的遺作，以雲門舞者躍動舞姿為靈感，讓微光點綴淡海新市鎮最美夜空。

淡北道路7月底已決標，預計今年底開工，以及輕軌藍海線二期等重大交通建設都將陸續完工，人口紅利與外來發展不容小覷。

「鴻灃COMO」位新市二路40米綠帶街廓，自行規劃獨樹一格的森林系街區，還有多站輕軌連結、交通方便。(圖/中時新聞網攝)

「鴻灃COMO」位新市二路及崁頂五路角地，沿著40米綠帶街廓散步，一路暢達淡海新市鎮核心，有國際雙語學苑（吾米幼兒園、雙語淡海國小）讓家長輕鬆接送孩子上下學，9年教育非常完善。社區門口旁即公車站牌，有多線公車可抵達淡水、紅樹林捷運站，及新北市各區，還有多站輕軌連結、交通方便。

另外，附近更有寵物公園及3.2公頃超大的公23共融公園，園區內以淡水輕軌為設計發想，設有4列淡水輕軌列車，教育寓意十足，地段優勢顯而易見。

現代人注重身心靈的健康，為了讓住戶有回家放鬆的感覺，鴻灃打造12項公設，包含運動、度假、休憩、親子娛樂等空間，其中，近3000坪社區基地，挪約868坪，相當於6.8個籃球場，打造中庭空間，將綠地、沉浸式庭園巧妙結合，呈現的綠蔭空間讓行經或小歇片刻的住戶，沉浸在森林舒活綠意的美妙氛圍。

「鴻灃COMO」建築美學設計融合海灣風景，創造出宜人的住宅環境。「COMO」分別是Contemporary當代、Ocean海洋、Move感動、Original原創等4個英文單字的縮寫，代表有著獨特海洋風景、社區完善公設、建案美學外觀，以及淡海的前瞻發展性。

「鴻灃COMO」擁有舒適居住環境與低總價優勢，以及面向遼闊海景及綠意公園等絕佳特質。(圖/中時新聞網攝)

在物件規劃上，坪數22坪起2房、28坪起2+1房、32坪起3房及38坪起3+1房，單坪開價只要3字頭，再加上面向遼闊海景及綠意公園，舒適居住環境與低總價優勢，深深吸引明白居住環境重要性，以及追求生活儀式感的品味生活家。

「鴻灃COMO」在淡水海灣的造鎮案是鴻灃建設10年的代表作，以人的需求為出發點，推出宜人價格，走出不同於豪宅的奢華路線，如此觸動人心的購屋機會，實在很少見，你一定要入手。