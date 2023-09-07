「我會願意用很多的日子，去換來一天『我媽媽還記得我』，然後她還很健康，只要有一天、我可以好好地陪伴她。」藝人林志玲近期在節目中談到母親的病況、照顧者的辛苦，直言知道有許多家庭都面臨同樣的困難，希望自己有一點能力去延緩、改變。一直以來，南山人壽深耕長照、失智預防，支持並關懷失智症家庭，在2023年、南山60週年之際，延續過往公益服務業的「利他初衷」，攜手天主教失智老人基金會，在9月國際失智症月共同發表「黃金60幸福指南」，自一月開始推動「失智友善」認證迄今，全台已累積超過23,000名業務夥伴及內勤同仁完成失智友善天使認證課程，並有109個通訊處成為失智友善組織，一起守護台灣的失智友善未來。

台灣失智症協會網站資料顯示，全球失智症人口快速增加，國際失智症協會在2015年全球失智症報告即指出，世界上每三秒就有一人罹患失智症。而台灣失智症協會則推估，未來20年，台灣的失智人口數，將以平均每天增加近48人、約每30分鐘就增加1位失智者的速度成長，政府及民間都應及早準備。

南山人壽董事長尹崇堯親自拍攝天主教失智老人基金會的失智友善宣導影片，呼籲社會大眾關注失智議題。（圖/南山人壽提供）

南山人壽發揮保險本業職能，因應多元的家庭及照顧型態，不只發展業界最完整的短照、長照保障商品。南山人壽董事長尹崇堯表示，適逢南山人壽60週年，特別攜手天主教失智老人基金會共同發表「黃金60幸福指南」，呼籲國人為自己的健康及預防失智症做準備，邀請社會大眾與南山人壽一起為台灣高齡友善社會盡一份力，共創失智友善未來。

南山人壽失智友善天使至日照中心，透過體驗互動APP等不同的方式，關懷長者。（圖/南山人壽提供）

南山人壽2023年將失智友善行動的影響力再擴大，推出「黃金60幸福指南」關懷禮，集結「南山健康守護圈」中的全方位長照服務資源、熟齡族群不可不知的健康資訊、失智識能書籍及童玩沙包等物品包裝而成，推動限量認購，為失智者募款，同時號召更多民眾認識失智症；開辦失智症識能課程，培訓失智友善天使，以三大面向於全台建構失智友善防護網：

一、「失智友善天使認證」：一年累積培訓超過23,000名內外勤夥伴，完成失智友善天使認證課程，在台灣各角落熱心守護並主動支援失智症患者及其家屬。

二、「失智友善組織認證」：109個通訊處完成各縣市政府失智友善組織認證，布建在地友善支持網絡。

三、「在地失智友善關懷」：連結各在地通訊處與南山人壽慈善基金會力量，深耕公益關懷服務，前進社區舉辦或參與合作醫院、日照中心及關懷據點等機構的志工服務或失智、長照宣導活動。

此外，也響應天主教失智老人基金會，邀請眾多名人齊力關懷失智，由藝人張小燕、郎祖筠、郭采潔、前衛生署長葉金川、前監察院監察委員江綺雯、天主教失智老人基金會董事長即天主教台北總教區總主教鍾安住及執行長鄧世雄等一起拍攝系列宣導影片，正向推廣失智症的各項議題。

如同宣導影片所說的「失智症並不可怕，可怕的是不了解它，記憶可能會失去，但對愛的感受永遠不會忘記。」目前，南山人壽逾2.3萬的失智友善天使，就在您我的身邊，伴飛失智者與家屬，希望企業由內而外、由個人到組織的行動，能拋磚引玉發揮影響力，與國人一起健康老，守護失智友善未來，響應政府朝向「2025年失智友善777」邁進。