今年來隨著通膨趨緩，升息壓力不若以往，風險性資產表現回暖，投信法人表示，升息循環料漸入尾聲，股債市表現均可期待，不過在景氣修復速度仍待觀察、地緣政治不確定性並存下，透過股債多元配置更能有效掌握各新趨勢的投資契機，並兼顧波動管理。

群益投信推出新形態多重資產基金「群益優化收益成長多重資產基金」，強調以333黃金配置鎖定成長股、另類資產以及收益債，並因應景氣變化靈活調整，攻守兼備。群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，透過成長股、另類資產、收益債均衡配置的333投資組合，優化資本利得成長與債息收益，同時分散投資組合風險，有望帶來跟漲抗跌的投資效果，一舉數得。

「群益優化收益成長多重資產基金」以333黃金配置鎖定成長股、另類資產以及收益債，優化資本利得成長與債息收益，同時分散投資組合風險。（圖/群益投信提供）

成長股方面，隨著生活與消費習慣的改變，尤以受惠漲價趨勢，或具有強需求之新消費股最為值得留意，包括生技、精品、娛樂等等，而創新動能不絕、今年來引領股市上揚的新科技題材亦不可忽視，像是國際間競相投入發展的AI、半導體，以及數位時代下，需求持續成長之軟體服務、數位支付等成長前景接值得期待。參考景氣循環的週期來配置。

另類投資以與全球主流趨勢密切相關的新基礎建設最具潛力，包括能源轉型下最受矚目的低碳主題，如智慧電網、再生能源建設，萬物聯網下的數位主題，如資料中心、5G網通以及為實現自給自足、降低地緣政治影響的在地製造主題，有助兼顧新商機與收益契機。

最後在收益債方面，隨著美國升息循環進入尾聲，債市也迎來順風，包括在收益上具備優勢的長天期投資級債、非投資等級債表現皆可期待。

而三大類資產配置上，是參考景氣循環的週期來配置，當景氣上行時，透過科技、通訊、非必須消費類股來增加成長效益，但如果遇到景氣下行，股票部位就會變成價值成長股，最具代表的就是製藥跟公用事業，好好領息，靜待下一波重回景氣成長。

群益優化收益成長多重資產基金參考景氣循環的週期配置三大類資產。（圖/群益投信提供）

群益優化收益成長多重資產基金將於9/14開始募集。基金分別有新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型（N級別）供投資人做選擇。

※免責聲明：文中所提及之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。