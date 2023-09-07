今年來隨著通膨趨緩，升息壓力不若以往，風險性資產表現回暖，投信法人表示，升息循環料漸入尾聲，股債市表現均可期待，不過在景氣修復速度仍待觀察、地緣政治不確定性並存下，透過股債多元配置更能有效掌握各新趨勢的投資契機，並兼顧波動管理。
群益投信推出新形態多重資產基金「群益優化收益成長多重資產基金」，強調以333黃金配置鎖定成長股、另類資產以及收益債，並因應景氣變化靈活調整，攻守兼備。群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，透過成長股、另類資產、收益債均衡配置的333投資組合，優化資本利得成長與債息收益，同時分散投資組合風險，有望帶來跟漲抗跌的投資效果，一舉數得。
成長股方面，隨著生活與消費習慣的改變，尤以受惠漲價趨勢，或具有強需求之新消費股最為值得留意，包括生技、精品、娛樂等等，而創新動能不絕、今年來引領股市上揚的新科技題材亦不可忽視，像是國際間競相投入發展的AI、半導體，以及數位時代下，需求持續成長之軟體服務、數位支付等成長前景接值得期待。參考景氣循環的週期來配置。
另類投資以與全球主流趨勢密切相關的新基礎建設最具潛力，包括能源轉型下最受矚目的低碳主題，如智慧電網、再生能源建設，萬物聯網下的數位主題，如資料中心、5G網通以及為實現自給自足、降低地緣政治影響的在地製造主題，有助兼顧新商機與收益契機。
最後在收益債方面，隨著美國升息循環進入尾聲，債市也迎來順風，包括在收益上具備優勢的長天期投資級債、非投資等級債表現皆可期待。
而三大類資產配置上，是參考景氣循環的週期來配置，當景氣上行時，透過科技、通訊、非必須消費類股來增加成長效益，但如果遇到景氣下行，股票部位就會變成價值成長股，最具代表的就是製藥跟公用事業，好好領息，靜待下一波重回景氣成長。
群益優化收益成長多重資產基金將於9/14開始募集。基金分別有新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型（N級別）供投資人做選擇。
※免責聲明：文中所提及之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。