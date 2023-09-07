林金貴16年前被指控槍殺計程車司機，遭判無期徒刑確定，2015年獲准再審被釋放出獄後改判無罪，高雄高分院再審更一審又判回無期徒刑、再審更二審又改判無罪，案經檢方提出上訴，最高法院認為，無充分證據可證明，林金貴當年案發時曾出現在命案現場，今年（111年）1月11日駁回上訴，判決無罪確定。

46歲的林金貴被檢方起訴，指控他2007年5月在高雄鳳山持槍強盜射殺王姓計程車司機，當年10月他被逮捕後遭到收押，2010年判決無期徒刑定讞後入獄服刑。

他的姊姊後來找出1張案發前2個月，林男拍的短髮大頭照，指控凶手另有其人，林金貴聲請再審翻案成功。

高雄高分院2018年8月再審，認為林金貴有不在場證明，證人指證時間過久且違反程序，撤銷一審有罪判決逆轉改判無罪。檢方不服提上訴，最高法院撤銷發回後，2020年再審更一審依殺人等罪判處無期徒刑，最高法院再次撤銷後，再審更二審又改判無罪。

檢方仍不服提上訴後，最高法院認為，本案檢察官始終未能提出客觀跡證，足以證明林金貴有出現在案發現場，至於檢察官提出不利林金貴的相關證據，再審更二審發現有嚴重程序瑕疵或內容不實，無從作為不利他的依據，為免造成冤獄，因無法證明林金貴涉犯殺人罪，今年1月11日判決駁回檢方上訴，林金貴無罪確定。

林金貴最終獲無罪確定後，依據《刑事補償法》規定，因本案遭關押逾3000天。法院將依據其情況，每天可補償3000元至5000元，以此計算林金貴至少可獲判冤獄刑事補償金900多萬元，最高1500多萬元。

林金貴提出聲請刑事補償，法官審酌，林男無罪判決確定時，已逾45歲，年歲已長，在監失去自由時間長達2519日，回歸正常社會生活相當難度，且經診斷有持續性憂鬱症、中度身心障礙，其障礙，林男因受羈押、刑罰所產生的精神與心理壓力，非無關聯。

法官認，林金貴羈押前可工作、謀生的身心能力與狀態等已遭到減損，無罪判決確定前，合計羈押及刑罰執行2519日，應以每日5000元補償為適當，刑事補償應支付1259萬5000元（計算式：5000元×2519日＝1259萬5000元）。可上訴。