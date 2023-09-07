嘉義一名男子（Y男）110年底透過交友軟體認識Z女，後來成為男女朋友，但因為吵架而分手，Y男想復合，就找了共同認識的男網友及1名女性友人，3人同車前往Z女住處並邀約一同出遊。

隔天凌晨入住汽車旅館同一間房，原本4人分睡2床（男女分開），但Y男睡覺時一直動來動去，影響剛做完手術的男網友睡眠，就改成Y男與前女友Z女睡同張床，不料，Z女睡夢中感到下體疼痛，驚覺遭到趁機指侵、性侵得逞。

Z女向法官表示，當時躺在床上快睡著時，Y男摸我胸部，還用生殖器摩擦屁股，我有推開他、拉住他的手，說「不要用我」，他就停止並轉身過去。

之後我半睡半醒時，Y男又摸我胸部，因男網友有血癌，想讓他好好休息，所以就想說讓Y男摸一下沒有關係。後來我睡著時，陰部感到疼痛醒來，驚覺Y男生殖器在我下體，當下怒將Y男推開並說「不要碰我」。

女性友人到庭證稱，我們換床睡後，有聽到Z女一直說「你睡過去一點」、「你不要碰我」、「走開」等，後來我很累就睡死了，早上一醒來看到Z女坐在圓桌前睡覺，她當時有說Y男讓她不開心。之後Z女有說，當晚被Y男從背後硬上。

男網友則表示，白天時Y男友說要跟Z女發生性關係，在摩鐵入睡後有聽到Z女大叫，但聽不清楚所以不知道是在罵什麼。

法官審酌，Y男不僅否認犯行，為滿足一己私慾，趁Z女熟睡指侵、性侵得逞，所為不僅違反社會善良風俗，侵害性自主權，且戕害Z女身心健康，造成不可磨滅創傷，；法官日前依Y男犯趁機性交罪，處有期徒刑4年2月。可上訴。

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